Luchthaven Schiphol komt met nieuwe merkidentiteit

De nieuwe merkidentiteit is onderdeel van een groot verbeter- en investeringsprogramma dat de kwaliteit op de luchthaven van Schiphol moet optrekken. “Met het centrale merkidee ‘Today is the day’ laat de luchthaven zien dat op Schiphol elke dag in het het teken staat van het maken van het verschil voor de reiziger. ‘Today is the day’ draait om het gevoel dat reizigers ervaren op belangrijke momenten: de dag van vertrek, thuiskomst of ontmoeting,” zegt Schiphol.

“Voor de nieuwe uitstraling grijpt Schiphol terug op de ontwerpprincipes die de luchthaven al sinds de jaren zestig kenmerken: duidelijkheid, eenvoud, toekomstgerichtheid en een onmiskenbaar Nederlandse uitstraling. In het vernieuwde logo staan twee elementen centraal: de oranje lijn en de cirkel met de letters AMS, die verwijzen naar de internationale IATA-code van Schiphol en direct herkenbaar zijn voor reizigers van over de hele wereld. De oranje lijn vormt een verbindend element in alle uitingen. ”