United maakt opnieuw grote Europese uitbreiding in netwerk

United heeft voor volgend zomerseizoen opnieuw enkele nieuwe Europese bestemmingen aangekondigd. Er komen in totaal vier nieuwe bestemmingen bij. Daarnaast komen er ook nieuwe routes naar reeds bestaande bestemmingen zoals Keflavik en Seoul.

De eerste nieuwe bestemming die United vanaf Newark aankondigt is Split. Daarmee wordt United de enige Amerikaanse maatschappij die naar de Kroatische stad vliegt. United is ook al actief op de luchthaven van Dubrovnik. Naar Split komen er vanaf 30 april drie vluchten per week met de B767-300.

Vanaf 1 mei gaat United dan, ook als enige Amerikaanse maatschappij, richting het Italiaanse Bari. Vanaf Newark komen er vier vluchten per week met de B767-300.

Vanaf 8 mei komt er dan een dagelijkse vlucht vanuit Newark naar het Schotse Glasglow. Die vluchten zullen met de kleinere B737 MAX8 worden uitgevoerd.

Vanaf 27 mei gaat het dan naar het Spaanse Santiago de Compostella. Met drie vluchten per week met de B737 MAX8 wordt het de eerste Amerikaanse bestemming voor de regionale luchthaven.

Als laatste nieuwe Europese route gaat de maatschappij ook een derde verbinding met Keflavik openen. United vliegt al naar IJsland vanuit Chicago en Newark maar nu komt er ook een derde route vanuit Washington Dulles. Hiervoor zal de B757-200 gebruikt worden.

Daarnaast komen er ook nieuwe vluchten vanuit Newark naar Seoul en wordt de capaciteit richting Tel Aviv opgedreven, met op sommige dagen een derde dagelijkse vlucht vanuit Newark.