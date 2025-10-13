DHL A300 raakt staart bij landing in Heathrow

Gisterenavond is de staart van een A300 van DHL in contact gekomen met de grond bij de landing op de luchthaven van Londen Heathrow. De landing werd afgebroken en kon 20 minuten later zonder verdere problemen landen.

Gisterenavond is rond 17:15 Belgische tijd de staart van een A300 van DHL beschadigd geraakt bij de landing in Londen Heathrow. Het toestel kwam van Leipzig toen net na de landing de neus van het toestel omhoog kwam en daarbij de staart de grond raakte. Dat is te zien op onderstand filmpje. De landing werd hierna afgebroken.

Op het moment van de landing was het rustig weer in Londen met een lichte noordoosten wind.