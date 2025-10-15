DHL viert 40 jaar activiteit op Brussels Airport

Deze week viert DHL de veertigste verjaardag sinds de start van de activiteiten op Brussels Airport. Het is daarmee de enige luchtvaartmaatschappij die zolang al onafgebroken op Brussels Airport vliegt. Naar aanleiding van de verjaardag verschijnt er deze week ook een fotoboek, met de titel ‘In het holst van de nacht’, met daarin fotomateriaal van de voorbije veertig jaar.

Tekst door: DHL

Wat in de nazomer van 1985 begon als start-up die bankdocumenten snel de wereld rondbracht, is uitgegroeid tot het op drie na grootste logistieke luchtvrachtcentrum van DHL ter wereld, met 1.600 medewerkers, die voornamelijk ’s nachts werken.

Ja, er is een zwarte bladzijde met politieke discussies over nachtvluchten, begin jaren 2000, maar sindsdien is DHL op Zaventem weer sterk gegroeid. In 2017 opende een nieuw hypermodern magazijn dat er mee voor zorgt dat tijdkritische zendingen op de meeste bestemmingen ​ in minder dan 24u bezorgd worden, en binnen de 48u in de meest afgelegen uithoek van de wereld. ​ Het logistieke centrum, dat intussen goed is voor gemiddeld 200.000 tijdkritische zendingen per werkdag, is voor veel Belgische bedrijven hun toegangspoort tot de rest van de wereld. Zes op de tien tijdkritische zendingen komen van Belgische bedrijven of uit aangrenzende Franse en Nederlandse regio’s. Ons land behoort, mee dankzij de hub van DHL tot de top tien meest geconnecteerde economieën ter wereld.

“We zijn in veertig jaar en zeker sinds de jaren 2010 uitgegroeid tot een kritieke schakel in de processen van veel Belgische bedrijven. Om voorbeelden te geven, tijdkritische zendingen die wij vanop Brussels Airport via de lucht vervoeren, de snelste weg, zijn radioactieve isotopen voor kankerbehandeling omdat die snel aan kracht verliezen, of stents op maat voor hartchirurgie, of cruciale reserve-onderdelen voor machines die ergens ter wereld stilstaan.” – Kirsten Carlier, CEO van DHL Aviation

Na 40 jaar zit DHL verankerd in het DNA van de luchthaven en de Vlaamse Rand. Maar het DHL Aviation van 2025 is uiteraard niet meer hetzelfde als dat van 1985, net zoals DHL in 2065 onvergelijkbaar zal zijn met de activiteiten van vandaag.

“Mijn verjaardagswens is dat we onze fixers-mentaliteit waarmee we al veertig jaar bergen verzetten, nooit verliezen. Ook al zijn we in 220 landen actief, hier telt elke medewerker afzonderlijk om het onmogelijke waar te maken. Wat vaak als dooddoener gezegd wordt, is bij ons helemaal waar: DHL hier op de luchthaven is ​ in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een familie van mensen die voor elkaar door het vuur gaan. Daar ligt de kracht van ons succes en daar ben ik alle medewerkers bijzonder dankbaar voor.” – Kirsten Carlier, CEO van DHL Aviation

Alle medewerkers vieren de veertigjarige operaties van DHL op de luchthaven deze week tijdens één van de vier personeelsfeesten. Vier feesten, want tijdkritische zendingen kunnen niet blijven liggen, natuurlijk. En zoals dat in de meest gezellige families gaat, komt er Belgische friet op tafel. Bij DHL heeft het pak Belgische frieten een extra symbolische betekenis: in de jaren ’90 waren de deuren van Frit Snack National, die destijds aan de oude DHL-hub in Zaventem stond, elk uur van de dag open om DHL-medewerkers te ontvangen. Alle medewerkers krijgen ook fijne herinneringen, zoals een trui in retro-DHL stijl, een teamfoto, gadgets en … een eigen boek dat de veertigjarige geschiedenis belicht met uniek fotomateriaal.

“Veertig jaar, dan gaan stilaan de pioniers van de eerste jaren met pensioen. Onze DHL-dino’s, zoals ze zichzelf noemen, zijn een vat vol verhalen over veertig jaar reilen en zeilen. Ik twijfelde geen seconde toen één van onze jongste medewerkers Lorenzo Van de Pol en één van onze DHL-dino’s Michel Smout – stamnummer 29, de handen in elkaar wilden slaan om een boek te maken. Het boek geeft en unieke kijk achter de schermen en reconstrueert de geschiedenis van 40 jaar DHL op Zaventem, met onuitgegeven en nieuw fotomateriaal. Dit boek helpt hen om het verleden beter te begrijpen, voort te bouwen op wat er is geweest, en hen vooral te inspireren voor de toekomst.” – Kirsten Carlier, CEO van DHL Aviation

Lorenzo Van de Pol (rechts) en Michel Smout (links)

In het holst van de nacht is een meeslepende terugblik op veertig jaar DHL op onze nationale luchthaven – van de eerste brieven in een plaatselijke garagebox tot een hypermoderne hub die nooit slaapt. De geschiedenis komt helder aan bod, evenals de constante innovaties, het werkproces van het bedrijf en de maatschappelijke relevantie. Maar als rode draad doorheen het boek lopen de menselijke verhalen. Van de eerste pioniers in de jaren ‘80 tot de huidige werknemers. Tussen de lijnen van hun verhalen lees je het antwoord op vragen zoals ‘Hoe kan een groot internationaal bedrijf aanvoelen als een familiale, Vlaamse kmo?’, ‘Hoe leeft die typerende ‘can do’ mentaliteit van de grondleggers nog steeds verder?’ en ​ ‘Waarom heeft DHL Aviation zo’n sterke aantrek bij zijn werknemers?’

Van heinde en verre komen mensen voor het bedrijf werken. Zoals ramphandler Kenny Plaetevoet (42), die al meer dan twintig jaar vliegtuigen begeleidt op het tarmac, en dagelijks 300 kilometer aflegt tussen Koksijde en Zaventem. “Het is een eind rijden, maar zodra ik die gele toestellen zie staan, weet ik waarom ik het doe.” De meeste werknemers zijn echter afkomstig uit Vlaams-Brabant, of zelfs uit de buurt, zoals Mohamed Kaichouh (49), die als achttienjarige student begon en intussen opklom tot senior supervisor van zijn team. “DHL is als een familie. In mijn geval mag je dat bijna letterlijk nemen: Vier van mijn broers en een tiental neven hebben hier ook gewerkt.” Waar komt dat sterke groepsgevoel vandaan? Het antwoord komt misschien wel uit de mond van NCG CAL Manager Hilde Zwijzen (58), die de laadplannen voor de nachtvluchten opstelt: “Je moet het zien als een voetbalploeg – als iedereen zijn rol perfect speelt, vertrekt elk vliegtuig op tijd.” Deze verhalen tonen dat DHL Aviation niet enkel draait om snelheid en precisie, maar ook om mensen. En dat het hun drive, ‘can do’-mentaliteit en team-spirit is, die, nacht na nacht, het onmogelijke mogelijk maakt.

​‘In het holst van de nacht: 40 jaar DHL op Zaventem’, Lorenzo Van de Pol & Michel Smout, 208 pagina’s, is uitgegeven bij Pelckmans en verschijnt op 15 oktober 2025.