Brussels Airport verwelkomt deze winter één nieuwe maatschappij en twee nieuwe bestemmingen

Met de start van het winterseizoen eind oktober zullen er vanaf Brussels Airport twee nieuwe bestemmingen worden aangeboden en komt er één nieuwe maatschappij naar Brussel. In totaal zullen 135 bestemmingen rechtstreeks worden aangevlogen.

De nieuwe routes werden de voorbije maanden al aangekondigd. Het gaat om het Zweedse (Sälen) door TUI fly en om Chongqing door Hainan Airlines. Met Smartwings verwelkomt de luchthaven ook een nieuwe maatschappij. Die wordt met 12 vluchten per week actief op de reeds bestaande verbinding tussen Brussel en Praag. Samen met de 18 wekelijkse vluchten van Brussels Airlines naar Praag zullen passagiers de keuze hebben tussen 30 wekelijkse vluchten op deze route.

“De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines biedt vanaf 22 november drie wekelijkse vluchten aan naar Chongqing: op maandag, donderdag en zaterdag. Deze miljoenenstad in het zuidwesten van China is een belangrijk economisch knooppunt en de toegangspoort tot de regio Sichuan,” verduidelijkt Brussels Airport. “De vier wekelijkse vluchten van Cathay Pacific naar Hong Kong, die in augustus van start gingen, worden ook tijdens het winterseizoen voortgezet. Daarmee versterkt Brussels Airport haar Aziatische netwerk uit tot acht rechtstreekse bestemmingen: Tokio, Bangkok, Singapore en de Chinese steden Peking, Shanghai, Shenzhen Hong Kong en Chongqing.”

“Wie graag de sneeuw opzoekt, kan naast de klassieke wintersportbestemmingen voor het eerst rechtstreeks vliegen op Scandinavian Mountains Airport bij Sälen. Deze nieuwe bestemming ligt op de grens tussen Zweden (Sälen) en Noorwegen (Trysil), in het hart van een van de populairste skigebieden in Scandinavië. TUI fly biedt deze bestemming vanaf 20 december één keer per week aan. Nieuw is dat de luchtvaartmaatschappij vanaf 19 december wekelijks ook twee keer vluchten uitvoert op Innsbruck (die vluchten verhuizen van Antwerpen naar Brussel, n.v.d.r..).”

De herfstvakantie start in Franstalig België morgen al. Het Nederlandstalig onderwijs moet nog een weekje wachten. De drukste dag wordt naar verwachting 25 oktober, waarop er 82.000 reizigers zullen aankomen of vertrekken. Tijdens de herfstvakantie (2 weken gerekend) verwacht de luchthaven zo’n 1,2 miljoen reizigers.