Discover Airlines breidt langeafstandsvloot uit met meer A330’s en A350’s

Zoals onlangs bekend raakte zal het Duitse Discover Airlines de vloot verjongen met A350-900’s. De toestellen zullen komen van moedermaatschappij Lufthansa. Daarnaast komt er ook een vlootuitbreiding met extra A330’s.

Momenteel telt de vloot van Discover Airlines in totaal 30 toestellen. Die vloot bestaat vandaag uit 16 A320,’s 3 A330-200’s en 11 A330-300’s. Daarmee vliegt de maatschappij vanuit Frankfurt en Mûnchen buiten Europa naar Noord-Amerika, de Caraïben, zuidelijk Afrika en de Indische oceaan. Met de nieuwe uitbreidingsplannen wil Discover tegen midden 2028 de vloot uitbreiden naar 40 toestellen.

Vanaf midden 2027 zullen vier A350-900’s de vloot komen vervoegen. Die toestellen dienen enkel om te groeien want de drie A330-200’s in de vloot zullen vervangen worden door nieuwere A330-300’s. De A350-900’s zullen, net zoals bij zustermaatschappij Edelweiss, tweedehands zijn en komen van moedermaatschappij Lufthansa. De vier A350-900’s zijn oorspronkelijk afkomstig van Philippine Airlines maar kwamen in 2022 bij Lufthansa terecht. Lufthansa nam eerder ook al A350-900’s over van LATAM Airlines, die nu in dienst treden bij het Zwitserse Edelweiss.

In 2026 en 2028 zullen er telkens 2 A320’s aan de vloot worden toegevoegd. De drie A330-200’s worden in 2026 met pensioen gestuurd en zullen vrijwel meteen worden vervangen door vijf A330-300’s. Die toestellen komen ook allemaal van Lufthansa. Net zoals bij Brussels Airlines zullen vanaf 2027 de cabines van de A330’s volledig worden vernieuwd.