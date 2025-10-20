Turkse B747 van de baan in Hong Kong

Een B747-400F van de Turkse vrachtmaatschappij AirACT is bij de landing van de baan geraakt op de luchthaven van Hong Kong. Het toestel belandde in het water. De bemanning kon gered worden maar op de grond vielen 2 doden.

Het toestel lande vannacht om 03.53 op de luchthaven van Hong Kong waarbij het toestel aan gemiddelde snelheid van de baan raakte en in het water belandde. Het vliegtuig zou een voertuig op de grond geraakt hebben. Daarbij vielen 2 doden. Of het voertuig op de baan werd geraakt en daardoor voor het accident heeft gezorgd, is nog niet duidelijk.