United B737 werd wellicht geraakt door weerballon

De United-vlucht die op 16 oktober moest uitwijken naar Salt Lake City nadat één van de ruiten van de B737 MAX8 barstte, werd wellicht geraakt door een weerballon. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de weerballon, WindBorne, kwam zelf met het nieuws naar buiten en maakte de bevindingen over aan de autoriteiten.

Op 16 oktober moest een B737 MAX8 van United onderweg van Denver naar Los Angeles uitwijken naar Salt Lake City nadat het rechterraam van de Boeing barstte. Daarbij raakte ook de piloot op de rechterstoel gewond. Omdat er ook schade aan de buitenkant werd gevonden, werd er onderzocht door wat het toestel van buitenaf zou geraakt kunnen zijn.

Vandaag komt WindBorne, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in weerballonnen, naar buiten met de verklaring dat de het United-toestel wellicht geraakt werd door een weerballon van het bedrijf. WindBorne heeft daarop de bevindingen doorgestuurd naar de FAA en de NTSB. Het bedrijf zegt dat het al meer dan 4.000 weerballonnen heeft gelanceerd en dat elke ballon ontworpen is om nooit een fataal ongeluk te veroorzaken bij botsing in de lucht door het beperkte gewicht van de ballon.