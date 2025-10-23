The Loft-lounge wint laatste prijs voor volledige renovatie

Voor het zevende jaar op rij is de Brussels Airlines-lounge op Brussels Airport verkozen tot Leading Airline Lounge in Europa. Die prijs werd uitgereikt tijdens de World Travel Awards in Sardinië. Eind dit jaar sluit The Loft voor een grondige renovatie.

The Loft werd in 2014 geopend en werd in 2018 uitgebreidt met een nieuw gedeelte dankzij de samenwerking met Lexus. Sindsdien werd de lounge door de organisatie achter World Travel Awards ieder jaar verkozen tot beste airline lounge in Europa.

Vanaf 1 januari sluit The Loft enkele maanden de deuren voor een totaalrenovatie. In de zomer van 2026 moet de lounge opnieuw opengaan.