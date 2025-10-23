Voorlopig onderzoeksrapport: Nouvelair mist easyJet-vliegtuig met drietal meter in Nice

Op 21 september vond een ernstig incident plaats op de luchthaven van Nice. Een Nouvelair-toestel miste tijdens de landing op enkele meters na een easyJet-toestel. Een voorlopig onderzoeksrapport geeft nu meer details over het incident. Wellicht is het verschil in lichtsterkte tussen de twee landingsbanen een belangrijke factor geweest in dit incident.

Op zondagavond 21 september 2025 maakt de bemanning van een A320 van Nouvelair afkomstig van Tunis zich klaar voor de nadering naar de luchthaven van Nice. Op het moment van de nadering waren er verschillende lokale onweercellen rondom de luchthaven. De luchthaven van Nice beschikt over 2 parallelle landingsbanen en die avond was baan 04L in gebruik voor landing en baan 04R voor vertrek. De bemanning kreeg te horen dat ze zich moest voorbereiden op een rechtstreekse nadering naar baan 04L (RNP Z 04L, zie kaart hieronder). Het toestel zou daarbij naar het punt LEMPU vliegen om vanaf daar recht naar baan 04L te vliegen.

Tijdens de nadering vroeg de bemanning van de Nouvelair al verschillende koerswijzigingen om rond lokale weercellen te vliegen. Dat werd steeds toegestaan. Omdat de weerradar van het toestel rond het punt LEMPU een onweercel opmerkte, vroeg de bemanning om een andere nadering naar baan 04L uit te voeren. Nice beschikt voor die baan ook over een instrumentale nadering komende vanuit de zee waarbij vliegtuigen op het einde manueel en visueel een rechterbocht moeten maken om zich volledig visueel te positioneren voor baan 04L (RNP A, zie onderstaand kaartje). Concreet kan het eerste deel van de nadering blind op instrumenten worden gevlogen, maar voor het tweede en laatste deel moet de bemanning visueel contact hebben met de landingsbaan.

De bemanning vroeg daarom om rechtstreeks naar het punt BISBO te vliegen om van daaruit de visuele nadering naar baan 04L uit te voeren. De luchtverkeersleiding aanvaardde dat voorstel. Op dat moment maakte zich op de grond een A320 van easyJet klaar voor een vlucht van Nice naar Nantes. Het toestel taxiede daarbij naar baan 04L, dat het moet oversteken om naar baan 04R te geraken, en meldde slechte zichtbaarheid op de grond. Na het oversteken van de baan was het easyJet-toestel nog niet klaar voor vertrek omdat ze in de cabine niet nog klaar waren met de laatste voorbereidingen. Op dat moment begon de Nouvelair aan het visueel maneuver voor baan 04L (zie kaart hieronder).

De Nouvelair had intussen toestemming gekregen voor een landing op baan 04L. Ondertussen was ook het easyJet-toestel klaar, en mocht het baan 04R oprijden. De Nouvelair was op dat moment al gedaald naar zo’n 500 voet en was gealigneerd met baan 04R in plaats van 04L, maar de bemanning had dit niet opgemerkt. Op 2,4 kilometer van de landingsbaan ging een eerste alarmsignaal af in de controleren. Dat systeem waarschuwt voor een mogelijk conflict tussen twee vliegtuigen. Zestien seconden later ging een tweede alarm af. De Nouvelair bevond zich toen op 400 voet hoogte en op een afstand van 1,8 kilometer. De verkeersleider vroeg op dat moment bevestiging aan de bemanning of de crew gealigneerd was voor baan 04L. De bemanning bevestigde.

Op dat moment staat de easyJet volledig klaar op baan 04R. De radiohoogtemeter van het Nouvelair-toestel verspringt uiteindelijk naar 10 voet (3 meter) hoogte wanneer het vliegtuig over het toestel van easyJet vliegt. Twee seconden later beveelt de luchtverkeersleider om de landing af te breken, wat de Nouvelair ook doet. Op dat moment was het toestel nog 22 voet (net geen 7 meter) van de grond. Uiteindelijk maakte het toestel opnieuw een nadering naar baan 04L, maar deze keer via de rechtstreekse aanvliegroute (RNP Z 04L). Het toestel landde zonder verdere incidenten.

Waarom de bemanning van het Nouvelair-toestel de easyJet nooit heeft opgemerkt, wordt niet verklaard in het rapport. Wat wel wordt verklaard is dat ’s nachts de baan 04R feller verlicht is dan baan 04L (zie onderstaand uittreksel uit het rapport). Wellicht wordt dat één van de grotere contribuerende factoren waarom de bemanning van de Nouvelair zich van landingsbaan heeft vergist.

Als maatregel mag er vanaf nu enkel nog maar bij daglicht de visuele naderingsprocedure worden gevlogen. Bij nacht mogen enkel de rechtstreekse instrumentele aanvliegroutes gebruik worden. Het Franse onderzoeksbureau bekijkt ook nog andere voorvallen waarbij bemanningen zich in Nice van baan hebben vergist. Ook daar wijst voorlopig onderzoek uit dat het verschil in lichtsterkte tussen de twee landingsbanen een grote factor was.

Aan boord van de Nouvelair zaten 182 inzittenden. Aan boord van het easyJet-toestellen zaten er 176 inzittenden.