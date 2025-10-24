Eerste A321XLR voor American Airlines aangekomen in Dallas

In de thuisbasis van American Airlines in Dallas is de eerste A321XLR aangekomen. Het toestel werd overgevlogen vanuit Hamburg. Met het toestel wil de maatschappij vanaf 2026 naar Europa gaan vliegen vanuit New York.

De A321XLR van American Airlines is uitgerust met drie klassen waarvan 20 zetels in business, 12 in premium economy en 123 in economy. Met het toestel wil de maatschappij vanaf 2026 naar Europa gaan vliegen. Dankzij de komst van de A321XLR kan de maatschappij nieuwe routes in Europa gaan aanbieden waarvoor de vraag kleiner is. De eerste toestellen zullen vanuit New York worden ingezet.

De eerste vlucht van het toestel zal op 18 december plaatsvinden op een vlucht van New York naar Los Angeles. Al zeker tot en met 11 februari 2026 zal de A321XLR op trans-continentale vluchten worden ingezet.