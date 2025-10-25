Eerste commerciële vlucht voor SWISS A350

Vanmorgen heeft de eerste A350-900 van SWISS en eerste commerciële vlucht gemaakt. Het toestel vertrok vanmorgen van Zürich naar Palma de Mallorca.

Aan boord konden de 233 passagiers als eerste kennismaken met de nieuwe SWISS Senses-cabine. De komende weken zal het toestel te zien zijn in onder meer Praag, Hannover, Düsseldorf, Malaga en Palme de Mallorca om de bemanningen te laten kennismaken met het toestel.

Vanaf 20 november wordt het vliegtuig ingezet op de route naar Boston en begin volgend jaar zal ook Montréal worden aangeboden met de A350-900.