Vakbonden dienen stakingsaanzegging in bij Brussels Airlines

Twee van de drie vakbonden bij Brussels Airlines hebben een stakingsaanzegging ingediend. Dat doen ze na een conflict waarbij drie leden van het cabinepersoneel werden ontslagen omdat ze niet wouden vliegen met een toestel naar Accra omdat er melding was gemaakt van mogelijk ongedierte aan boord.

Afgelopen zaterdag was er aan de inkomhal van de luchthaven al een protestactie, maar nu komt er ook een stakingsaanzegging. Daardoor heeft de directie van de maatschappij nu een week de tijd om te reageren. Nadien zouden de bonden acties kunnen houden indien ze dat willen.