Brussels Airlines start vluchten naar Kilimanjaro

Brussels Airlines breidt haar Afrikaans netwerk komende zomer uit. De maatschappij start voor het eerst vluchten op naar Kilimanjaro in Tanzania. De vluchten zullen in combinatie worden uitgevoerd met Nairobi.

Na de uitbreiding van het Afrikaanse netwerk met Nairobi vorig jaar lanceert Brussels Airlines komend zomerseizoen een nieuwe Afrikaanse bestemming. Vanaf 3 juni voegt de maatschappij Kilimanjaro in Tanzania toe aan haar portfolio. Het gaat om twee wekelijkse vluchten per week die in combinatie met Nairobi zullen worden uitgevoerd. De A330-300 zal iedere woensdag en zaterdag om 10:20 in Brussel vertrekken naar Kilimanjaro om daar om 20:35 aan te komen. Nadien wordt er doorgevlogen naar Brussel via Nairobi.

Vanuit Europa zijn er naar Kilimanjaro momenteel verbindingen vanuit Amsterdam (KLM, in combinatie met Dar Es Salaam), Parijs (Air France, in combinatie met Zanzibar), Frankfurt (Discover Airlines, in combinatie met Mombasa), Zürich (Edelweiss, in combinatie met Zanzibar) en Istanboel (Turkish Airlines, in combinatie met Zanzibar). Kilimanjaro ligt bij de stad Arusha. Van daaruit worden er toeristische reizen georganiseerd naar zowel natuurparken zoals de Serengeti en Ngorongoro alsook trektochten naar de Kilimanjaro zelf. Er wordt met deze route dan ook voornamelijk gefocust op Europese en Amerikaanse toeristen.

“Sub-Saharaans Afrika is onze tweede thuis, en we zijn blij om het aantal bestemmingen in dit prachtige continent nog verder op te voeren. Tanzania heeft enorm veel te bieden, en we zijn blij dat we met onze vluchten kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de lokale economie, door Kilimanjaro met Brussel en de rest van de wereld te verbinden,” verkondigt CEO Dorotheo von Boxberg.

Naast Kilimanjaro zal Brussels Airlines volgende zomer de capaciteit op de verbinding met Freetown in Sierra Leone verhogen met een zesde wekelijkse vlucht.