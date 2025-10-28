Deze winter dan toch geen vluchten vanuit Brussel richting Caraïben

De vluchten van Euroairlines vanuit Brussel naar Cancun en Punta Cana gaan deze winter dan toch niet door. Dat schrijft de website Mobilithib op basis van verklaringen van Euroairlines. Eerder waren er al moeilijkheden om een toestel te vinden voor de vluchten nadat een deal met het Belgische TUI fly voor de lease van een B787 eind deze zomer afsprong.

Vorige winter startte Euroairlines met de verkoop van vluchten vanuit Brussel naar Punta Cana. Die vluchten zouden deze winter van start gaan. Nadien kwam er ook een tweede bestemming, Cancun in Mexico, bij en zouden de vluchten voor een langere periode worden uitgevoerd (oktober – mei). Maar die plannen gaan uiteindelijk niet door. De Franstalige website Mobilithib kreeg van Euroairlines de bevestiging dat de plannen voor vluchten vanuit Brussel worden geschrapt.

Euroairlines zou van de Mexicaanse autoriteiten geen goedkeuring hebben gekregen om de route naar Cancun op te starten en de boekingen voor de vluchten naar Punta Cana liepen stroef. Omdat het financiële risico te groot is, trekt de maatschappij nu de stekker uit haar operaties vanuit Brussel. Daarbovenop ging een deal met TUI fly voor de lease van een B787-8 uiteindelijk niet door. Daardoor moest de maatschappij ook nog op zoek naar een andere operator.