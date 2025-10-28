Boomend toerisme in Tanzania bezorgt Brussel eerste verbinding met Kilimanjaro

Vanaf 3 juni vliegt Brussels Airlines naar Kilimanjaro in Tanzania. Het wordt meteen de langste vlucht van het netwerk en voor het eerst begeeft de maatschappij zich ook echt naar het leisure-langeafstandssegment. Het toerisme in Tanzania boomt en desondanks dat andere luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group al naar Kilimanjaro vliegen, wil de maatschappij nu ook op de kar springen. Daarmee krijgt Brussel nu een eerste verbinding met Tanzania.

Volgens de World Tourism Organisation van de VN kent Afrika als regio de tweede sterkste groei qua aantal toeristische reizen na het Midden-Oosten. Tegenover basisjaar 2019 steeg het aantal toeristen in Afrika met 7 procent. Voor Tanzania gaat het echter om spectaculairdere cijfers. Ten opzichte van 2019 ontving het land vorig jaar 40 procent meer toeristen en ook de jaargroei lag in 2024 op 18,5 procent. De belangrijkste markten voor het toerisme in Tanzania zijn met een stevige koppositie de Verenigde Staten (15 procent) gevolgd door Europese landen zoals Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Het groeiende toerisme is de reden dat het aantal vluchten naar Kilimanjaro Airport de voorbije jaren gradueel toenam en verschillende nieuwe lijndiensten werden opgestart. Van de andere luchtvaartmaatschappijen binnen de Lufthansa Group zijn zowel Discover Airlines als Edelweiss al vaste klant op de luchthaven van Kilimanjaro. Discover Airlines lanceerde de route vanuit Frankfurt voor het eerst in de zomer van 2022. Het Zwitserse Edelweiss startte in de winter van 2021-2022 met vluchten vanuit Zürich. Air France lanceerde na een pauze van ongeveer 30 jaar in november 2024 opnieuw haar vluchten vanuit Parijs CDG. KLM vliegt al langere tijd naar Kilimanjaro.

Al deze maatschappijen bedienen Kilimanjaro in combinatie met een andere bestemming. Zo combineert KLM de vlucht met de Tanzaniaanse hoofdstad Dar Es Salaam, Air France met Zanzibar, Discover Airlines met Mombasa en Edelweiss met Zanzibar. Ook Brussels Airlines zal de vluchten naar Kilimanjaro combineren met Nairobi. De heenvlucht zal rechtstreeks worden uitgevoerd en wordt met een bloktijd van 9 uur en 15 minuten meteen de langste vlucht van het netwerk. De terugvlucht zal via Nairobi worden uitgevoerd. De route naar Kilimanjaro is voor de meeste maatschappijen wellicht te ‘dun’ qua passagiersaantallen om deze rechtstreeks uit te voeren. Ook Turkish Airlines, dat een enorm uitgebreid Afrikaans netwerk onderhoudt, combineert Kilimanjaro met andere bestemmingen.

Brussels Airlines begint voorzichtig met een frequentie van twee vluchten per week. Daarnaast is het niet zeker of de vluchten in het winterseizoen zullen worden aangehouden. Dat de vlucht vooral toeristen moet aantrekken wordt duidelijk aan de hand van de statistieken van een recente studie die het toerisme van Tanzania onder de loep nam. Zo komt 74 procent van alle reizigers om toeristische redenen naar het land. Zo’n 12 procent komt om vrienden of familie te bezoeken en maar 7 procent komt voor zaken naar Tanzania. Hoewel ook verschillende andere Afrikaanse bestemmingen van Brussels Airlines een groeiend aantal toeristen mag ontvangen zoals bijvoorbeeld Senegal, Rwanda en Kenia, zijn er op die vluchten vooral een groot aantal passagiers dat vrienden of familie komt bezoeken of voor zaken naar Afrika vliegt. Met Kilimanjaro vliegt Brussels Airlines voor het eerst echt op een route die het voor het grootste deel van toerisme moet hebben.

Wellicht wordt het een uitdaging om daarom de premium zitplaatsen zoals die in business class of premium economy te vullen op het eerste segment van de route. Troef is wel dat Tanzania ‘hot’ is bij Amerikanen en dat Brussels Airlines een uitgebreid partnerschap heeft met United, dat passagiers aanbrengt voor het Afrika-netwerk van de maatschappij. Amerikanen zijn ook gekend om sneller bereid te zijn om meer geld op tafel te leggen voor een zetel in business class wat kan helpen in de rendabiliteit van de nieuwe route.

