Laatste vlucht A340-600 bij Lufthansa voorlopig op 12 januari

Begin volgend jaar neemt Lufthansa na 23 jaar afscheid van de A340-600. Het toestel kwam in 2002 in dienst bij de maatschappij en is één van de laatste luchtvaartmaatschappijen die nog met het subtype vliegt. De laatste vlucht staat gepland op 12 januari maar kan nog worden opgeschoven naargelang de levering van nieuwe B787’s.

Momenteel heeft Lufthansa nog zes actieve A340-600’s in dienst. Die zet de maatschappij de komende tijd in op de routes naar Boston, Detroit, New York JFK en naar Riyadh en Damman. Momenteel plant Lufthansa de uitfasering van het vliegtuigtype op 12 januari, maar dat zal afhangen van eventuele vertragingen van de levering van nieuwe B787-9’s.

Lufthansa nam het eerste exemplaar in 2002 in dienst. Het is momenteel de enige grote luchtvaartmaatschappij die nog met het type vliegt. Andere maatschappijen die er nog mee vliegen zijn onder andere Azerbaijan Airlines, het Venezolaanse Conviasa en het Iraanse Mahan Air.