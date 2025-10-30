Meer omzet maar minder winst voor Brussels Airlines

In het derde kwartaal heeft Brussels Airlines een operationele winst van 68 miljoen euro geboekt. Dat is een daling van 14 procent tegenover vorige zomer. De omzet nam daarentegen met 6 procent toe. Het langeafstandsnetwerk was minder rendabel dan verwacht.

Dankzij extra vliegtuigen waaronder de vier geleasede toestellen van airBaltic kon Brussels Airlines deze zomer 12 procent meer vluchten uitvoeren tegenover de zomer van 2024. Dat laat zich dan ook zien in de omzet. Die nam toe van 505 miljoen euro naar 533 miljoen euro ofwel zo’n 6 procent. De kosten daarentegen stegen in die periode met 9 procent. De totale operationele winst kwam uit op 68 miljoen euro tegen 79 miljoen euro vorig jaar.

De maatschappij zegt zeer tevreden te zijn met de resultaten op het Europese netwerk, maar het langeafstandsnetwerk presteerde ondermaats. De elfde A330 die aan de vloot werd toegevoegd kon onvoldoende worden ingezet door allerlei onvoorziene omstandigheden en leidde regelmatig tot de annulering van vluchten. Vooral in september presteerde de maatschappij slechter. De vraag naar tickets lag naar eigen zeggen opvallend lager en daarnaast was er hinder door door de cyberaanval op Collins Aerospace

Een grote meevaller voor de maatschappij waren wel de lagere brandstofkosten. Desondanks dat de maatschappij 12 procent meer vluchten uitvoerde, daalde de totale brandstofkosten met 5 procent, goed voor 6 miljoen euro. De operationele winstmarge komt voor het derde kwartaal op 13,2 procent te liggen.

Bij de andere luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group zien we in het algemeen een zelfde beeld. Bij Eurowings daalde de winst met 28 procent, bij SWISS met 8 procent, en bij Austrian met 14 procent. Enkel Lufthansa, dat het financieel al een tijdje slechter doet en midden in een transformatie zit om de resultaten op te krikken, zag de winst toenemen met 12 procent.