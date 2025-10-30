ANA viert tien jaar Tokio-Brussel

De voorbije week hebben ANA en Brussels Airport het tienjarig bestaan van de Tokio-Brussel route gevierd. Hoewel de maatschappij tot voor corona dagelijks op de route vloog, doet ze dat nu nog maar twee keer per week. Vanaf volgend zomerseizoen komt er wel opnieuw structureel een derde wekelijkse vlucht bij.

Sinds de lancering van de route in oktober 2015 heeft ANA al meer dan een half miljoen passagiers op de route vervoerd tegen een gemiddelde bezettingsgraad van zo’n 80 procent. Momenteel vliegt de maatschappij twee keer per week tussen Tokio Narita en Brussel, nog ver van de dagelijkse vlucht die de maatschappij opereerde tot voor de coronacrisis.

Vanaf maart 2026 komt er wel structureel een derde wekelijkse vlucht bij. Daardoor zal er behalve op woensdag en zaterdag vanaf 2 maart ook op maandag worden gevlogen.