Air Asia wil uitbreiden met basis in Bahrein

De lowcostmaatschappij Air Asia wil de komende jaren sterk uitbreiden en onderzoekt daarbij de uitbouw van een basis in Bahrein. Van daaruit ziet de maatschappij een enorm potentieel om Europa met Azië te verbinden. Ook in Afrika ziet de maatschappij dankzij Bahrein mooie groeimogelijkheden.

Met een getekende intentieverklaring wil de eigenaar van Air Asia, Capital A, mogelijks een groeiende basis gaan uitbouwen in Bahrein. Daarmee wil de maatschappij voor het eerst ook een basis buiten Azië openen. Bahrein moet een springplank worden om uit breiden met vluchten richting Europa en Afrika. Tegen 2030 wil de maatschappij dagelijks 25 vluchten aanbieden tussen Bahrein en haar andere Aziatische bestemmingen, losstaand van het feit of de maatschappij tegen dan al dan niet een basis in het Midden-Oosten heeft geopend.

De intentieverklaring tussen Capital A en Bahrein omvat het starten van vluchten vanuit Maleisië, Thailand, de Filipijnen en Indonesië naar Bahrein en dat dus binnen de 5 jaar. Daarnaast wordt er onderzocht om vanuit Bahrein aansluitende vluchten te lanceren richting Europa en de Verenigde Staten. Daarbij onderzoekt de groep de haalbaarheid om in Bahrein een eigen luchtvaartmaatschappij op te richten die met A320-toestellen kan gaan vliegen naar steden in het Midden-Oosten, Centraal-Azië, Afrika en Europa.

In juli van dit jaar bestelde Air Asia tot 70 A321XLR-toestellen die tussen 2028 en 2032 geleverd moeten worden. Het is met die toestellen dat Air Asia de uitbreiding vanuit Bahrein mogelijk wil maken.