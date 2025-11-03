Brussels Airlines in voorjaar minder vaak naar Washington

Brussels Airlines zal in het voorjaar minder vaak naar Washington vliegen dan oorspronkelijk gepland. De maatschappij schrapt tot de zomer een wekelijkse frequentie.

De Washington-route van Brussels Airlines zal in het voorjaar van 2026 minder vaak gevlogen worden dan oorspronkelijk gepland. De seizoensroute gaat op 29 maart van start en loopt tot en met 4 oktober. Tussen 31 maart en 31 mei zal de maatschappij het aantal wekelijkse vluchten reduceren van vijf naar vier per week.

De rest van het seizoen staan er wel nog steeds vijf vluchten per week op de planning.