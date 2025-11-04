Belgische luchthavens even gesloten voor vliegverkeer

Vanavond zijn alle Belgische commerciële luchthavens even gesloten geweest voor alle vliegverkeer. Eerder vanavond werd het vliegverkeer van en naar Brussel stilgelegd door een dronemelding. Ook Luik werd even later gesloten. Nadien werden ook de luchthavens van Luik, Charleroi, Oostende, Antwerpen en Kortrijk gesloten.

Update: om iets na 21 uur konden vliegtuigen op Brussels Airport opnieuw vertrekken. Door de omleiding van vele binnenkomende vluchten zullen er wel nog verschillende vluchten worden geannuleerd.

Ondertussen herneemt het vliegverkeer maar er zal wel nog heel de avond een verstoord vluchtprogramma zijn.