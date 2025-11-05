Vrachttoestel UPS stort neer bij opstijgen in Kentucky

Een MD-11F van UPS is gisterenavond verongelukt bij het opstijgen vanaf de luchthaven van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Daarbij vielen al zeker zeven doden en meerdere gewonden. Het toestel kon onvoldoende klimmen.

Een MD-11F van de Amerikaanse vrachtmaatschappij UPS met aan boord drie bemanningsleden is gisterenavond verongelukt bij het opstijgen in Louisville. Het toestel ging vertrekken voor een vlucht naar Honolulu. Op videobeelden is te zien dat de linkerkant van het toestel volledig in brand staat en het nauwelijks of niet van de grond komt vooraleer het ontploft door een botsing voorbij de landingsbaan. Het toestel kwam neer op een warenhuis van UPS.

Alles wijst op initiële problemen met de linkermotor die volledig zou zijn losgekomen van het toestel nog voor de eigenlijke crash. De motor werd langs de landingsbaan teruggevonden.

Aan boord kwamen de drie inzittenden om en op de grond vielen er al zeker vier doden. Dat dodenaantal kan door het aantal gewonden nog verder oplopen.