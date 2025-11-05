Nog veel hinder door sluiting Brussels Airport

Door de sluiting gisterenavond van Brussels Airport en andere Belgische luchthavens is er ook vandaag nog aanzienlijke hinder bij de vluchtuitvoering van en naar Brussel. Een 25-tal vertrekkende vluchten moest vandaag al geannuleerd worden. Omdat de drone-actie op één van de drukste momenten van de dag plaatsvond, moesten veel vliegtuigen uitwijken naar andere luchthavens en geraakten die toestellen niet op tijd terug in Brussel voor de vluchtuitvoering van vandaag.

Deze voormiddag was er nog aanzienlijke hinder in het vliegschema van en naar Brussel. Doordat gisterenavond rond 20 uur, een spitsuur voor aankomende vliegtuigen, de luchthaven voor een uur werd gesloten, moesten toestellen uitwijken naar verschillende luchthavens in binnen- en buitenland. Daardoor konden latere vluchten gisterenavond niet meer plaatsvinden en ook bij de aankomsten vanmorgen werden meer dan 20 vluchten geannuleerd. Bij de vertrekken deze voormiddag werd minstens eenzelfde aantal vluchten om dezelfde redenen geschrapt.

In de tweede helft van vandaag zouden de operaties moeten normaliseren.