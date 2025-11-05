UPS-crash was zesde dodelijk ongeval voor MD-11

De MD-11 die gisterenavond verongelukte in Kentucky is het zesde dodelijke ongeval van het vliegtuigtype, de moderne versie van de DC-10. Na de uitfasering van het type bij KLM in 2014, wordt het toestel enkel nog bij vrachtmaatschappijen gebruikt. Vier van de zes dodelijke ongevallen sinds 1998 waren met een vrachtversie van het driemotorige toestel.

De crash gisterenavond van een MD-11F van UPS in Louisville, Kentucky is het eerste dodelijk ongeval van het type sinds 2009. In dat jaar vonden twee dodelijke ongevallen plaats. Een daarvan werd veroorzaakt bij het opstijgen in Shanghai van een MD-11F van Aviant. Er werd onvoldoende motorvermogen gezet waardoor het toestel niet voldoende van de grond kwam. Het toestel crashte in een veld op het einde van de landingsbaan en drie van de zeven inzittenden kwamen om. In datzelfde jaar verongelukte ook een MD-11F van FedEx in Tokio Narita. Bij een bounced landing brak het toestel in stukken met een vuurzee als gevolg. De twee piloten kwamen daarbij om.

Voordien moeten we al teruggaan naar de vorige eeuw. In 1999 maakte een MD-11 van het Chinese Mandarin Airlines een slechte landing in Hong Kong met aan boord 300 passagiers. Daarbij brak de rechtervleugel af en vatte het toestel vuur. Gelukkig konden toen de meeste passagiers het toestel levend verlaten, maar drie mensen kwam toch om het leven.

Nog in 1999 stortte een MD-11F van Korean Air Cargo neer na het opstijgen in Shanghai. De bemanning was het situatiebewustzijn verloren en maakte te abrupte correcties waardoor het met de neus naar beneden de grond raakte. Aan boord vielen drie doden en op de grond nog eens vijf.

Het eerste dodelijk ongeval vond in 1998 plaats, de bekende Swissair-crash. Door rook in de cockpit verslechterde de situatie zo dat de bemanning het toestel niet meer in de lucht kon houden en in de zee rond het Canadese Nova Scotia neerstortte. Daarbij vielen 229 doden.

In totaal zijn er elf ongevallen geweest met beide versies van de MD-11. Bij die andere ongevallen vielen geen doden. Het voorlaatste ongeval dateert uit 2016. Toen belandde een toestel van UPS in Seoul voorbije de landingsbaan omdat het opstijgen na de kritieke beslissingsnelheid V1 nog werd afgebroken omdat enkele banden van het landingsgestel het begaven. Wereldwijd zijn er nog zo’n 55 MD-11F’s in actieve dienst bij drie Amerikaanse maatschappijen.