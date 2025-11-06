Lufthansa onderzoekt opnieuw of A321XLR in vloot past

Lufthansa gaat opnieuw bekijken of ze interesse heeft in A321XLR’s. Dat schrijft het Duitse Handelsblatt. In het verleden was de Duitse luchtvaartgroep niet geïnteresseerd in het toestel omdat het niet paste in het business model van de groep. Nu zou het type, onder druk van de Amerikaanse maatschappijen die de komende jaren het toestel massaal zullen inzetten op nieuwe routes naar Europa, opnieuw geëvalueerd worden.

De Noord-Amerikaanse maatschappijen zullen de komende jaren massaal de A321XLR inzetten op routes vanuit Noord-Amerika naar kleinere secundaire Europese steden. Zowel American Airlines als United hebben ieder 50 exemplaren van de XLR besteld. Air Canada zal er 30 geleverd krijgen. Die toestellen zullen de maatschappijen vanuit hun Amerikaanse basissen kunnen inzetten op routes naar secondaire Europese steden, en dat terwijl de Europese maatschappijen nauwelijks in omgekeerde richting op deze routes zullen vliegen. Zo zal American Airlines volgend jaar als eerste het toestel inzetten op een route naar Edinburgh terwijl Air Canada er vluchten mee start naar Edinburgh, Dublin, Porto, Palma de Mallorca en Toulouse.

Volgens het Duitse Handelsblatt voelt Lufthansa nu ook de druk om het toestel opnieuw te onderzoeken. De groep was in het verleden gekant tegen de introductie van het subtype aangezien de strategie er uit bestaat om vanuit de netwerkhubs met grotere langeafstandsvliegtuigen naar intercontinentale bestemmingen te vliegen. In Europa is er sowieso weinig interesse in de XLR, maar daardoor laten maatschappijen wellicht opportuniteiten liggen. Moest de groep er ooit bestellen dan zullen die bedoeld zijn voor maatschappijen zoals Discover Airlines en Eurowings of kleinere netwerkmaatschappijen zoals Austrian Airlines en Brussels Airlines.

In Europa zullen momenteel enkel Aer Lingus, Iberia en Wizz Air met het toestel vliegen. Dat toestel zorgt ervoor dat Iberia nieuwe routes kan opstarten vanuit Madrid naar bestemmingen zoals bijvoorbeeld het Braziliaanse Fortaleza en Recife. Iberia vliegt er ook mee naar Caraïbische bestemmeningen zoals Santo Domingo en San Juan en naar de Verenigde Staten.