UPS en FedEx houden MD-11’s aan de grond

UPS en FedEx houden vrijwillig hun MD-11’s aan de grond. Dat doen ze na een aanbeveling van Boeing na de dodelijke crash eerder deze week. Boeing raadde de drie overblijvende MD-11-operatoren om hun vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden.

UPDATE: De FAA heeft nu alle vluchten met MD-11’s verboden

Na de dodelijke crash van een MD-11 van UPS eerder deze week, houden UPS en FedEx hun volledige MD-11-vloot nu aan de grond. Het gaat om 27 toestellen bij UPS en om 29 toestellen bij concurrent FedEx. De enige andere operator, het Amerikaanse Western Global Airlines dat er nog 15 in dienst zou hebben, vloog vandaag nog met het type.

Boeing zegt in een een verklaring dat het de drie MD-11-operatoren aanraadt hun vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden terwijl het onderzoek naar de crash nog gaande is, van een verplichting is momenteel dus geen sprake.