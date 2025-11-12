Aeromexico breidt uit in Europa met twee nieuwe routes

Volgende zomer zal Aeromexio haar grootste aanbod ooit richting Europa uitvoeren. De maatschappij kondigde deze week twee nieuwe routes aan naar Parijs en Barcelona. In totaal zal de capaciteit richting Europa uitbreiden met 11 procent.

Eind maart start Aeromexico met zes wekelijkse vluchten per week tussen Mexico-stad en Barcelona. Daarmee wordt Barcelona de tweede Spaanse bestemming voor de maatschappij. Naar Madrid vliegt Aeromexico al vanuit drie Mexicaanse steden. In april komt er dan een tweede route bij naar Parijs CDG. Het gaat om drie wekelijkse vluchten vanuit Monterrey. Daarmee breidt de maatschappij het intercontinentale netwerk vanuit Monterrey verder uit naast de vluchten die er al zijn naar Madrid, Seoul en Tokio.

De capaciteit van Aeromexico richting Europa zal tegen volgende zomer zijn uitgebreid met 11 procent. Voor verdere verbindingen vanuit Parijs kan de maatschappij rekenen op SkyTeam-partner Air France. Het Europese netwerk bestaat buiten Madrid, Parijs en binnenkort Barcelona ook nog uit Londen Heathrow, Amsterdam en Rome.