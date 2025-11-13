Finnair start volgende winter vluchten tussen Brussel en Kittilä

Volgend winterseizoen komt Finnair met een nieuwe verbinding naar Brussel. De maatschappij zal in de wintermaanden twee keer per week gaan vliegen tussen Brussel en Kittilä in Fins Lapland.

Finnair zal volgend zomer- en winterseizoen een reeks nieuwe routes lanceren binnen Europa. Naast de reeds aangekondigde bestemmingen (Alta, Catania, Firenze, Kos en Valencia) komen er volgende zomer ook vluchten naar Kuressaare (Estland), Luxemburg, Stavanger, Thessaloniki, Tirana, Turijn en Umeå.

In het winterseizoen start Finnair een tweewekelijkse verbinding tussen Brussel en Kittilä. TUI fly is met één tot twee vluchten per week al actief op de verbinding en ook Brussels Airlines vliegt tijdens de winter al met chartervluchten naar Fins Lapland. Finnair zal daarnaast vanuit Kittilä ook naar Zürich gaan vliegen en opent een verbinding tussen Rovaniemi en Parijs.