LOT voegt San Francisco toe aan netwerk

LOT Polish Airlines voegt San Francisco toe aan haar routenetwerk. Vanaf mei vliegt de maatschappij tijdens de zomer vier keer per week tussen Warschau en San Francisco.

Met San Francisco vliegt LOT volgende zomer naar zeven Amerikaanse bestemmingen. Vanuit Warschau vliegt LOT al naar Los Angeles, Chicago, Toronto, New York JFK, Newark en Miami. Vanuit Krakau zijn er al vluchten naar Chicago, Toronto, Newark en Miami. Vanuit Rzeszów vliegt ze ook naar Newark.

Op 6 mei 2026 gaat de nieuwe route naar San Francisco van start en die zal alternerend zowel in de voormiddag als in de avond vanuit Warschau vertrekken.