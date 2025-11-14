2,2 miljoen passagiers op Brussels Airport in oktober

Tekst door: Brussels Airport Company

Brussels Airport mocht in oktober 2,2 miljoen passagiers verwelkomen, een stijging met 6% in vergelijking met oktober 2024. De herfstvakantie in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs had een positief effect op het passagiersaantal, dat nog hoger had kunnen liggen zonder de nationale vakbondsactie van 14 oktober. De totale vrachtvolumes stegen met zo’n 25% naar een totaal van 81.000 ton.

Passagiers in oktober: +6% t.o.v. 2024

In oktober verwelkomde de luchthaven 2.228.691 passagiers, een stijging met 6% die vooral te danken is aan de drukke herfstvakantie met in totaal zo’n 1,2 miljoen reizigers. De stijging had nog groter kunnen zijn, maar werd beperkt door de nationale vakbondsactie op dinsdag 14 oktober, waardoor geen vertrekkende passagiersvluchten konden doorgaan. Ook de helft van de aankomende passagiersvluchten werd geannuleerd.

Sinds begin 2025 vonden al zes stakingsdagen plaats, met een impact op zo’n 250.000 passagiers. De nationale vakbondsacties hebben de Belgische economie dit jaar al 150 miljoen euro gekost. Ook voor de laatste week van november hebben de drie nationale vakbonden opnieuw gecoördineerde acties aangekondigd. Brussels Airport evalueert momenteel samen met de luchthavenpartners de mogelijke impact.

Het aandeel transferpassagiers bedroeg 13%, wat vergelijkbaar is met oktober 2024.

De tien populairste landen afgelopen maand waren respectievelijk Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Marokko, Portugal, Griekenland, Frankrijk, Verenigde Staten en Zwitserland.

Totale vrachtvolumes: +25% in vergelijking met 2024

De totale vrachtvolumes (luchtvracht- en getruckte volumes) op Brussels Airport zijn in oktober met 25% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024, naar een totaal van 80.638 ton vracht. De luchtvrachtvolumes stegen met 24% naar een totaal van 66.954 ton.

In het volvrachtsegment is er een stijging van 7%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten steeg met 53%, dankzij de sterke groei van langeafstandsvluchten in de voorbije twaalf maanden. De expressdiensten kennen een stijging van 24%, en ook de getruckte volumes nemen met 28% toe.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Azië blijft ook de belangrijkste exportregio, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.

Vliegbewegingen: +3% ten opzichte van oktober 2024

Het aantal vliegbewegingen in oktober steeg met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten kende een stijging van 3%, terwijl het aantal cargovluchten daalde met 1%.

Er waren in oktober 2025 gemiddeld 151 passagiers per vlucht, dat is 3% meer dan oktober 2024.