LATAM start volgend jaar eerste verbinding naar Brussel

Volgende zomer krijgt Brussels Airport een eerste verbinding met Brazilië. LATAM start in juni drie vluchten per week tussen Sao Paulo en Brussel. De maatschappij start daarnaast ook vluchten naar Amsterdam en Kaapstad.

Voor het eerst in 25 jaar krijgt Brussels Airport een rechtstreekse verbinding met Zuid-Amerika. LATAM start dan met drie wekelijkse vluchten tussen Sao Paulo en Brussel en dat met B787. Sinds enkele jaren is LATAM Cargo al actief op Brussels Airport en momenteel is het de belangrijkste cargoluchthaven van Europa voor het bedrijf.

De aankondiging van Brussel valt samen met een internationale expansie waarbij volgend jaar ook Amsterdam en Kaapstad aan het netwerk worden toegevoegd.

Vanaf 1 juni 2026 zou de B787 telkens om 18:00 in Sao Paulo vertrekken en om 10:50 in Brussel aankomen. De terugvlucht vertrekt in Brussel om 13:10 en zal om 20:20 in Brazilië aankomen.