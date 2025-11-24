Belgische vliegtaks verdubbelt in 2027

De Belgische regering verhoogt in 2027 de taks op vliegtickets voor vertrekkende passagiers vanuit België. In het nieuwe begrotingsakkoord staat dat de taks zal verdubbelen van 5 naar 10 euro per ticket.

Met het nieuwe afgeklopte begrotingsakkoord zal de Belgische regering vliegtickets vanaf 2027 opnieuw iets duurder maken. In het akkoord staat dat de taks zal worden verhoogd naar 10 euro per vertrekkende passagier. Momenteel ligt die taks nog op 5 euro per passagier voor vluchten van meer dan 500 kilometer.

De verdubbeling is al de derde verhoging van de vliegtaks sinds die door de vorige regering werd ingevoerd. Initieel bedroeg de taks 2 euro voor Europese vluchten van meer dan 500 kilometer en 4 euro voor intercontinentale vluchten. Sinds dit jaar werd de taks gesimplificeerd en bedraagt die 5 euro ongeacht of het om een Europese of intercontinentale vlucht gaat. In 2027 verdubbelt de taks nu naar 10 euro per passagier. Die verhoging moet volgens De Tijd zo’n 170 miljoen euro opleveren.