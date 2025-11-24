Brussels Airport vanaf nu verbonden met vijf bestemmingen in China

Afgelopen weekend voerde Hainan Airlines de eerste vlucht uit tussen Brussel en Chongqing. De nieuwe route werd enkele weken geleden pas aangekondigd en is de vierde route die Hainan vanuit Brussel opereert.

Zaterdag vertrok op Brussels Airport de eerste vlucht van Hainan Airlines richting Chongqing. De Chinese stad van ongeveer 32 miljoen inwoners wordt vanaf nu drie keer per week met Brussel verbonden. Vluchten staan voorlopig al ingeladen tot en met eind maart. Daarmee zal Hainan deze winter 17 vluchten per week vanuit Brussel uitvoeren naar Peking, Shenzhen, Shanghai en Chongqing.

Daarnaast is Cathay Pacific vier keer per week actief op de route naar Hong Kong en vliegt Juneyao Air drie keer per week naar Shanghai.