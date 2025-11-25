Air Canada start verbinding tussen Brussel en Halifax

Volgende zomer start Air Canada met een nieuwe seizoensroute vanuit Brussel. De maatschappij zal drie keer per week Brussel met Halifax gaan verbinden. Het wordt de derde bestemming die Air Canada vanuit Brussel aanbiedt.

Tussen 20 juni en 6 september zal Air Canada een nieuwe route vanuit Brussel lanceren. De maatschappij zal drie keer per week (woensdag, vrijdag en zondag) naar Halifax, de hoofdstad van Nova Scotia gaan vliegen. Nova Scotia ligt in het uiterste oosten van Canada onder het eiland Newfoundland. De maatschappij zal hiervoor gebruik maken van de B737 MAX8.

De vluchten zullen telkens om 20:30 in Halifax vertrekken en om 07:50 in Brussel aankomen. Om 10:30 vertrekt het toestel opnieuw in Brussel en komt het om 12:45 in Halifax aan.

Halifax is momenteel in het piekseizoen met elf Europese bestemmingen verbonden. Icelandair vliegt op de route naar Keflavik, Air Canada vliegt naar Londen Heathrow, Westjet vliegt naar Edinburgh, Dublin, Londen Gatwick, Amsterdam, Parijs CDG en Barcelona. Daarnaast vliegt Discover Airlines nog naar Halifax vanuit Frankfurt en Edelweiss vanuit Zürich.

Air Canda vliegt volgende zomer naast Halifax ook vanuit Brussel naar Montréal en Toronto.