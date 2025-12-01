Air China komt volgende zomer met twee bestemmingen naar Brussel

Air China strijkt binnenkort neer op Brussels Airport. De maatschappij lanceert komend zomerseizoen twee verbindingen met Brussel waarvan één gloednieuwe bestemming. Air China wordt de vierde Chinese luchtvaartmaatschappij die actief zal zijn op Brussels Airport.

Vanaf eind maart, met de start van het zomerseizoen 2026, start Air China twee routes op naar Brussel. Er komt een verbinding met Peking en één met Chengdu. Deze laatste wordt een nieuwe verbinding vanuit Brussel en tevens de zesde Chinese bestemming. De vluchten naar Peking starten op 24 maart en beginnen aan vijf frequenties per week om nadien opgetrokken te worden naar een dagelijkse vlucht. De vluchten naar nieuwe bestemming Chengdu starten op 26 maart aan een frequentie van drie vluchten per week.

De verbinding met Peking komt er bovenop de dagelijkse Hainan-vlucht naar Peking. Air China wordt al de vierde maatschappij die naar China vliegt vanuit Brussel naast Hainan (Peking, Shanghai, Shenzhen en Chongqing), Juneyao Air (Shanghai) en Cathay Pacific (Hong Kong).

Brussel wordt voor Air China de 20ste Europese bestemming. In het hoogseizoen vliegt Air China al naar 19 andere Europese bestemmingen op 33 verschillende routes waarvan hoofdzakelijk vanuit Peking, Chengdu en Shanghai. Via Madrid biedt de maatschappij ook vluchten aan naar Sao Paulo en Havana. Naar Europa zet Air China een mix van A330’s, A350’s, B777’s en B787’s in.

De vluchten vanuit Peking zullen telkens om 06:20 in Brussel landen en om 13:00 opnieuw vertrekken. De vluchten zullen worden uitgevoerd door A330-200’s. De vluchten vanuit Chengdu zullen ook om 06:20 in Brussel landen en om 12:30 opnieuw vertrekken. Die vluchten zullen worden uitgevoerd door de iets grotere A330-300.

De aankomst van de vluchten in de ochtend zal het net zoals bij Hainan Airlines voor passagiers mogelijk maken om aan te sluiten op vluchten van Brussels Airlines binnen Europa en naar Afrika. In tegenstelling tot Hainan is Air China net zoals Brussels Airlines lid van Star Alliance.