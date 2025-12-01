LATAM boort met Amsterdam en Brussel nieuwe markt aan

Volgende zomer start LATAM haar eerste passagiersverbinding op met Brussels Airport. De maatschappij vliegt al naar acht Europese bestemmingen en focust met de toevoeging van zowel Amsterdam als Brussel op een nieuwe markt binnen Europa. Momenteel gaat de helft van het aanbod naar Portugal en Spanje, maar de grootste Zuid-Amerikaanse maatschappij verkent nu nieuwe horizonten in Europa.

LATAM vliegt momenteel naar acht bestemmingen in Europa. Vanuit Sao Paulo worden Lissabon, Madrid, Barcelona, Rome , Milaan, Londen en Frankfurt bediend. Vanuit Fortaleza zijn er vluchten naar Lissabon en vanuit Santiago de Chile en Lima zijn er ook vluchten naar Madrid. LATAM voert volgend zomerseizoen 79 vluchten per week uit vanuit Zuid-Amerika richting Europa.

Het hoeft niet te verbazen dat LATAM vooral sterk staat in de markten vanuit Spanje en Portugal. De helft van het aanbod gaat namelijk naar die twee landen. Vanuit het Portugees sprekende Brazilië biedt LATAM volgende zomer dagelijkse vluchten aan vanuit Sao Paulo en een wekelijkse vlucht vanuit Fortaleza. In de winter vliegt LATAM trouwens vaker naar Lissabon vanuit Fortaleza. Vanuit Spanje voert LATAM in totaal 32 vluchten per week uit richting Zuid-Amerika. Vier vluchten daarvan zijn voor Barcelona, de rest wordt vanuit Madrid uitgevoerd. Het gaat om tien vluchten per week naar Sao Paulo, elf naar Santiogo de Chile en zeven naar Lima.

De rest van de Europese markt wordt enkel vanuit Sao Paulo bediend. Met uitzondering van Rome, dat vijf wekelijkse vluchten mag ontvangen, wordt er dagelijks gevlogen naar Milaan, Parijs CDG, Londen Heathrow en Frankfurt.

Met de toevoeging van Amsterdam en Brussel, die allebei starten met drie vluchten per week, boort LATAM een nieuwe markt aan in de Benelux. Opvallend is dat voor beide markten er niet hoeft gerekend te worden op een sterke netwerkpartner aangezien zowel KLM (SkyTeam) als Brussels Airlines (Star Alliance) tot een andere luchtvaartalliantie behoren. LATAM behoort namelijk tot Oneworld.

Vanuit Brussel is er momenteel geen enkele andere verbinding met Zuid-Amerika. LATAM is met vrachtoperaties wel al actief op Brussels Airport, dat een belangrijke schakel is in het Europese vrachtnetwerk van de maatschappij. Voor Amsterdam is de situatie anders. KLM vliegt in Brazilië in het zomerseizoen in totaal al veertien keer per week naar Sao Paulo en Rio de Janeiro. Vanuit Amsterdam zijn er in totaal vluchten naar twaalf Zuid-Amerikaanse bestemmingen. Als we kijken naar de kernmarkten van LATAM worden er ook vluchten aangeboden naar Lima in Peru (dagelijkse KLM-vlucht), Quito en Guayaquil in Equador (zes vluchten per week met KLM) en naar Bogota en Cartagena in Colombia (dagelijkse KLM-vlucht). LATAM is echter niet de grootste maatschappij vanuit Colombia, de leiderspositie is voor Avianca.

De drie wekelijkse vluchten naar Amsterdam starten al eind maart. De vluchten naar Brussel beginnen op 1 juni. Daarnaast is ook Kaapstad een nieuwe bestemming, na Johannesburg de tweede Zuid-Afrikaanse bestemming voor LATAM en tevens ook het enige land in Afrika waar LATAM naartoe vliegt.