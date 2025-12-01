Air China met twee verschillend geconfigureerde A330’s naar Brussel

De nieuwe routes richting Brussel die Air China vanaf eind maart lanceert zullen door twee verschillende A330’s worden uitgevoerd. Het ene toestel beschikt over twee klassen, het andere over drie klassen.

Voor de vluchten vanuit Peking naar Brussel zal Air China de kleinere A330-200 inzetten. Dat toestel heeft een groter vliegbereik maar kan iets minder passagiers meenemen. Het toestel dat Air China zal gebruiken voor de Brussel-route zal in twee klassen zijn uitgerust: business en economy. In business zullen er 18 zetels zijn en in economy 247, goed voor een totale capaciteit van 265 passagiers.

De vluchten vanuit Chengdu zullen met de grotere A330-300 worden uitgevoerd. De specifieke configuratie die Air China naar Brussel zal inzitten zal bestaan uit drie klassen: businesss, premium economy en economy. Voor business gaat het om 30 zetels, voor premium economy om 16 zetels en voor economy om 255 zetels. In totaal zal de capaciteit 301 passagiers bedragen.

Air China heeft momenteel 15 A330-200’s in dienst en 28 A330-300’s. Naast Brussel zet Air China in Europa de A330-200 ook in op routes naar Minsk, Warschau, Milaan, Athene en Istanboel. Voor de A330-300 gaat het om vluchten naar Warschau, Frankfurt, Athene en Istanboel.

Brussel wordt de vijfde Air China-bestemming vanuit Chengdu na Londen, Parijs, Frankfurt en Milaan.