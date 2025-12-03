ITA Airways lanceert route naar Houston

Volgende zomer lanceert ITA Airways een nieuwe verbinding naar Houston. Het is de allereerste keer dat er vanuit Rome een rechstreekse vlucht is naar de Texaanse stad.

Vanaf 1 mei lanceert ITA Airways een nieuwe verbinding met de A330-900. Er zal drie keer per week vanuit Rome naar Houston worden gevlogen. Die frequentie wordt vanaf 1 juni tot en met eind oktober opgetrokken naar vijf vluchten per week. Het is de eerste verbinding ooit tussen Rome en Houston.

ITA Airways vliegt al naar New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco en Washington. In het zomerseizoen zijn er ook vluchten naar Chicago en Toronto.

