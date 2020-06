Air Transat vliegt deze zomer niet meer naar Brussel en Amsterdam

Air transat heeft bekendgemaakt dat ze deze zomer niet meer naar Brussel en Amsterdam zal vliegen, samen met andere Europese bestemmingen. Normaal vliegt ze vanuit Brussel naar Montréal.

Air Transat verwacht op 23 juli terug de vluchtuitvoering te kunnen starten. Door COVID-19 en de impact op de toeristische sector is Air Transat wel gedwongen om enkele Europese bestemmingen tijdens het zomerseizoen te annuleren: Amsterdam, Basel-Mulhouse, Barcelona, Brussel, Kopenhagen, Dublin, Faro, Lamezia, Madrid, Malaga, Nice, Praag, Venetië en Zagreb zullen deze zomer niet meer aangevlogen worden.

In Zuid-Amerika zullen Cayo Largo, Holguin, Montego Bay, Puerto Plata, Puerto Vallarta, Roatan, Santa Clara, Samana and Varadero en in de Verenigde Staten New Orleans, Orlando en San Diego ook niet meer aangedaan worden. Dit vanuit de basissen van Vancouver, Quebec City en Montreal.

Verder zal Air Transat de capaciteit en het aantal vluchten sterk verminderen voor de rest van het routenetwerk.