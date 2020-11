Ryanair: 197 miljoen euro verlies, 30 B737 MAX’en voor zomer 2021

Ryanair heeft in de periode van april tot en met september een nettoverlies geleden van 197 miljoen euro. Ook voor 2021 verwacht Ryanair maar 26 procent van het aantal passagiers in 2019. Nog voor de zomer van 2021 verwacht de maatschappij wel om 30 B737 MAX200’s in de vloot te introduceren.

Met 197 miljoen euro verlies ten opzichte van vorig jaar 1,15 miljard euro winst in de periode april t.e.m. september was ook voor Ryanair het eerste half boekjaar een barslecht jaar. Toch lijkt het verlies voor een maatschappij van het formaat van Ryanair mee te vallen. De maatschappij kon de uitgaven in de periode april tot juni, toen 99 procent van de vloot aan de grond stond, beperken. Een grote kost zoals het leasen van vliegtuigen heeft de maatschappij bijna niet, met daarbovenop nog eens 80 procent van de vloot die financieel nog onbelast is.

Ryanair kon in die zes maanden 17,1 miljoen passagiers vervoeren, een daling van 80 procent. Dankzij meer opbrengsten van zetelreserveringen en priority boarding daalde de omzet maar met 78 procent. De bezettingsgraad ging van 96 procent vorig jaar naar 72 procent dit jaar.

Voor volgend jaar verwacht Ryanair om voor de zomer van 2021 al met ongeveer 30 B737 MAX200’s te vliegen. De eerste zou begin 2021 geleverd moeten worden. Met de B737 MAX200 van Ryanair kunnen er 4 procent meer passagiers worden vervoerd en dat tegen een 16 procent lager brandstofverbruik. Samen met andere maatregelen moet dat in 2021 de kosten verder drukken.

Voor het volledige jaar 2021 is Ryanair pessimistisch. De maatschappij verwacht in die periode maar 38 miljoen passagiers te vervoeren ten opzichte van 146 miljoen passagiers in 2019.