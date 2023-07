Belgische Ryanair-piloten dreigen met staking

De Ryanair-piloten gebaseerd in België dreigen op 15 en 16 juli met een staking. Er zijn al langer conflicten tussen Ryanair en de in België gebaseerde piloten. De druppel te veel is de mededeling dat Ryanair de CAO wil opzeggen die de werk- en rusttijden garandeert. Als er geen oplossing uit de bus komt voor 7 juli ’s middags gaat de staking door.

“Sinds Ryanair in januari 2019 de toepassing van de Belgische arbeidswetgeving via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) heeft erkend, nemen de conflicten tussen zijn in België gevestigde piloten en de Ryanair-directie toe. Het bedrijf omzeilt regelmatig zijn wettelijke verplichtingen, sectorovereenkomsten en bedrijfsakkoorden die het met

personeelsvertegenwoordigers heeft gesloten,” luidt het in het persbericht. “De laatste gebeurtenis, het topje van de Ryanair-ijsberg, is symbolisch voor de gebruikte methode. Dit keer kondigde Ryanair aan al zijn piloten met basis in België aan dat het van plan was om op 1 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst op te zeggen die hun huidige werk- en rusttijden garandeert, ondanks de schriftelijke bevestiging van de Sociale Inspectie en de FOD Werkgelegenheid dat een dergelijke stap in overtreding is met de wet.”

Ook weigert Ryanair te onderhandelen over loonsverhogingen om de koopkracht te herstellen. Als er voor aanstaande vrijdagmiddag geen ernstig voorstel komt van Ryanair, dan wordt er op 15 en 16 juli gestaakt.