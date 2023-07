Dit weekend al 100-tal vluchten vanuit Charleroi geannuleerd

Het tweede stakingsweekend deze maand van de in België gebaseerde Ryanair-piloten zorgt opnieuw voor een 100-tal geannuleerde vluchten. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten op de luchthaven van Charleroi.

Op de website van de luchthaven van Charleroi staat een overzicht van de Ryanair-vluchten waarvan nu al bekend is dat ze op 29 en 30 juli niet zullen doorgaan. Ongeveer 1 vlucht op 3 is momenteel geannuleerd, al kunnen er daar nog bij komen.

Eerder was er al een staking op 15 en 16 juli en de kans is bestaande dat het niet de laatste is.