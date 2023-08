Volgende Ryanair-staking op 14 en 15 augustus

De volgende Ryanair-staking van de Belgische piloten vindt plaats op het einde van het verlengde weekend op 14 en 15 augustus. Het is de derde staking deze zomer en zolang er geen akkoord komt met de directie ook niet de laatste.

Na 4 stakingsdagen in juli komen er ook al zeker 2 stakingsdagen in augustus. Terwijl de vorige stakingsdagen in het weekend vielen, wordt er deze keer op maandag en dinsdag gestaakt. Vorige keren viel ongeveer een derde van alle Ryanair-vluchten op de luchthaven van Charleroi uit. Ook deze keer zal de hinder groot zijn.

De vorige stakingen hebben niets uitgehaald dus de piloten zien geen andere uitweg dan hun stakingsreeks verder te zetten om de directie van het bedrijf onder druk te zetten.