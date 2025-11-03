Air Senegal vanaf december tussen Brussel en Dakar

Air Senegal start in december vluchten op tussen Dakar en Brussel. In mei berichtten we al dat de maatschappij komende winter naar Brussel wou gaan vliegen, maar een aankondiging bleef uit. Nu komt de maatschappij met drie vluchten per week.

Vanaf 9 december zal Air Senegal drie keer per week tussen Dakar en Brussel gaan vliegen. Daarmee komt er concurrentie op de lijn voor Brussels Airlines dat dagelijks op deze route vliegt. Air Senegal zal telkens op dinsdag, donderdag en zaterdag naar Brussel vliegen. De vluchturen komen ongeveer overeen met die van Brussels Airlines. Vlucht HC405 zal telkens om 00:15 in Dakar vertrekken en om 07:15 in Brussel landen. De terugvlucht zal om 08:45 aanvangen met een aankomst in Dakar om 13:45.

Voor de route zal Air Senegal gebruik maken van A320’s, maar de maatschappij kampt met problemen in de vloot en moet momenteel bijna al haar toestellen inhuren. De twee A330neo’s waar de maatschappij normaalgezien haar prestigeroute naar Parijs CDG mee uitvoert, staan momenteel aan de grond. Air Senegal huurt voor de Parijs-route momenteel een B777-200 van het Georgische MyWay Airlines.

Voor de andere vluchten gebruikt de maatschappij al een tijdje twee A320’s van het Litouwse GetJet Airlines en sinds vorige maand is daar een derde A320 aan toegevoegd. Daarnaast beschikt Air Senegeal ook over twee ATR72-600’s, maar één van de twee toestellen staat al sinds vorig jaar in Mauritanië aan de grond. Voor het binnenlandse netwerk beschikt Air Senegal over twee van in totaal vijf bestelde LET410’s, maar die zijn nog steeds niet operationeel door volgens laatste berichten een gebrek aan piloten en onderhoudspersoneel voor het type.

Naast alle operationele problemen doet Air Senegal het ook financieel zeer slecht. De maatschappij kampt met een grote schuldenlast en de overheid heeft de maatschappij al verschillende keren financieel moeten steunen.

Air Senegal vliegt vanuit de thuisbasis in Dakar naar verschillende West-Afrikaanse bestemmingen. Momenteel is Parijs CDG de enige intercontinentale vlucht. In september vorig jaar werden verschillende bestemmingen buiten Afrika geschrapt. Zo werden de vluchten naar New York, Milaan, Barcelona, Marseille en Lyon op korte tijd allemaal stopgezet. Brussel wordt nu dus de tweede Europese bestemming voor Air Senegal.