Origineel persbericht door Brussels Airport

Brussels Airport verwelkomde in oktober 2.270.528 reizigers, een stijging van zo'n 1,9%, vooral door de herfstvakantie. Die was dit jaar verspreid over drie weken en zorgde traditioneel voor meer vertrekkende reizigers. De vakantie startte in het Franstalige onderwijs op 16 oktober, wat met 82.000 passagiers meteen ook de drukste dag werd van de maand. Twee weken later, op vrijdag 30 oktober, begon ook de vakantie in het Nederlandstalige onderwijs.

De stijging van het passagiersaantal werd afgeremd door de nationale vakbondsactie van 9 oktober, waardoor 105 vluchten werden geannuleerd en zo'n 12.000 reizigers niet konden vliegen zoals gepland. Het was dit jaar de derde nationale vakbondsactie met gevolgen voor de luchthavenactiviteiten. Daarnaast schrapte luchtvaartmaatschappij Ryanair vanaf de laatste week van oktober een aantal bestemmingen, wat ook een impact had.

Het aandeel vertrekkende transferreizigers lag deze maand op 13%. ​

De tien populairste landen waren Spanje, Italië, Turkije, Duistland, Marokko, Portugal, Frankrijk, Griekenland, Verenigde Staten en Zwitserland.

Eind oktober ging het winterseizoen van start, met enkele nieuwe bestemmingen in het aanbod. Zo vliegt easyJet sinds 26 oktober twee keer per week naar Nantes (Frankrijk), een gloednieuwe bestemming vanop Brussels Airport. Daarnaast biedt Transavia sinds deze maand ook drie wekelijkse vluchten aan naar Las Palmas (Spanje) en Reykjavik (IJsland).

Het totale vrachtvolume in oktober bedroeg 77.000 ton, een stijging van 12,1% op vergelijkbare basis met dezelfde maand in 2025 (68.600 ton). De eerder gecommuniceerde cijfers van oktober 2025 (80.600 ton) waren inclusief een retroactieve correctie op de voorbije maanden van het jaar. De getruckte volumes nemen toe met 74,5%. ​

De luchtvrachtvolumes stijgen met 5,3%, voornamelijk door een groei van de cargo aan boord van passagierstoestellen (+13,3%) en stijging in het integratorsemgent (+9,9%). In het volvrachtsegment is er een daling van 8,2%.

Afgelopen maand waren er op Brussels Airport 0,5% minder commerciële vliegbewegingen dan vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten steeg met 0,6%, het aantal cargovluchten daalde met 2,3 procent. ​

Deze maand zaten er gemiddeld 153 passagiers aan boord van de toestellen, twee meer dan oktober vorig jaar.