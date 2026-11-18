Vanaf 4 juni zal Air Cairo dan toch tussen Brussel en Caïro gaan vliegen. Het gaat om een wekelijkse vlucht. Daarmee wordt ze de derde speler op de route na Egyptair en Brussels Airlines. De Belgische maatschappij start eind maart vijf nieuwe wekelijkse vluchten naar Caïro.

Oorspronkelijk ging Air Cairo, voor een deel in handen van Egyptair, met de start van de kerstvakantie twee verbindingen opstarten tussen Brussel en Egypte. Het ging om Luxor en Caïro, maar die plannen werden geschrapt.