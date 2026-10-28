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Onderhoud

Airbus en Air France-KLM richten gezamenlijk bedrijf op voor A350-onderdelen

Airbus en Air France-KLM richten gezamenlijk bedrijf op voor A350-onderdelen

© Airbus

Yannick De Bel·

Airbus en Air France-KLM hebben een bedrijf opgericht dat wereldwijd onderdelen van A350-toestellen kan leveren aan luchtvaartmaatschappijen. Beide partners hebben elk een belang van 50 procent in het nieuwe bedrijf met de naam Alpha Component Solutions

Alpha Component Solutions combineert de onderhoudsactiviteiten van Air France Industries KLM Engineering & Maintenance met de Flight Hours Services van Airbus. Het bedrijf ondersteunt daarbij al meer dan 500 A350-toestellen van verschillende luchtvaartmaatschappijen wereldwijd.

Concreet krijgen luchtvaartmaatschappijen toegang tot een gezamenlijke voorraad wisselstukken. Wanneer een onderdeel defect raakt, kan het sneller worden vervangen door een beschikbaar exemplaar, terwijl het defecte onderdeel wordt hersteld. Zo moeten vliegtuigen minder lang aan de grond blijven en hoeven maatschappijen zelf minder reserveonderdelen aan te houden. Zeker voor luchtvaartmaatschappijen met een kleinere eigen A350-vloot kan dit interessant zijn, zodat zij niet elk stuk zelf in voorraad moeten hebben, want dat kost handenvol geld.

Met de samenwerking willen Airbus en Air France-KLM inspelen op de groeiende wereldwijde A350-vloot en de toenemende vraag naar technisch onderhoud en onderdelen.

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