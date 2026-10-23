Airbus verwacht bijna helft meer vrachtvliegtuigen tegen 2045

Van de 2.670 nieuwe toestellen die er volgens Airbus nodig zullen zijn tegen 2045, zullen er 1.580 dienen om oudere vrachtvliegtuigen te vervangen. De overige 1.090 toestellen zijn nodig om de wereldwijde vloot verder uit te breiden.

Het grootste deel van de vraag zal worden ingevuld door de ombouw van bestaande passagiersvliegtuigen tot vrachttoestellen. Airbus verwacht dat zo'n 1.700 toestellen zo'n ombouw zullen ondergaan, terwijl er 970 nieuwe vrachtvliegtuigen gebouwd zullen worden.

Airbus verwacht dat het wereldwijde luchtvrachtverkeer tegen 2045 jaarlijks gemiddeld met 3,2 procent zal groeien. De grootste vraag komt uit Noord-Amerika en de Azië-Pacificregio, waar respectievelijk 925 en 850 bijkomende vrachtvliegtuigen nodig zullen zijn. Europa en de voormalige Sovjetstaten zijn samen goed voor een verwachte vraag van 515 toestellen.

Airbus wil met zijn nieuwe vrachtversie van de A350 de komende decennia inspelen op die vraag. Het toestel maakte onlangs de eerste testvlucht.