Alaska Airlines met B737 MAX8 tussen Alaska en Japan

De nieuwe route wordt vanaf midden mei tot begin september dagelijks aangeboden. Vanaf januari 2028 wordt de route hervat met drie wekelijkse vluchten. De vlucht tussen Anchorage en Tokio duurt ongeveer acht uur en vijftien minuten.

Alaska Airlines kiest bewust voor de kleinere B737-MAX8, omdat dit type een groter vliegbereik heeft dan de B737-MAX10. Volgens de maatschappij is het de enige B737-variant in haar vloot die de verbinding kan uitvoeren.

Naast Tokio kondigt Alaska Airlines ook drie nieuwe seizoensgebonden routes vanuit Anchorage aan. Vanaf juni 2027 komen er rechtstreekse vluchten naar Austin, Dallas en Nashville.